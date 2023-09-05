В своем Telegram-канале городской глава сообщил, что вчера после 21:00 было непрерывно громко в районе поселка Веселое, который расположен в 50 километрах от Мелитополя, информирует «НБН».

По словам чиновника, это место российские захватчики считают своим «глубоким тылом». Федоров отметил, что «бавовна» была настолько мощной, что жители поселка чувствовали, как дрожит земля. Отдаленные звуки «хлопков» слышали даже в Мелитополе.

Напомним, что вчера прогремели мощные взрывы во временно захваченном Донецке вблизи администрации «главы ДНР» Дениса Пушилина. В Сети распространяются кадры «бавовны».