Британская разведка заявила, что по результатам псевдовыборов во временно оккупированных регионах Украины больше всего голосов получит кремлевская партия «Единая Россия».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что Москва запланировала проведение «народного волеизъявления» на временно захваченных территориях на 8-10 сентября. «Голосование» уже началось в Мариуполе и Запорожье.

Разведка Великобритании отмечает, что среди более 1000 кандидатов нет тех, которые независимы от Кремля, следовательно, «выборы» не будут свободными и честными. Кроме того, в оккупации «администрации» существенно завысили количество избирателей в списках.

В отчете пишут, что опросы Кремля показывают, что доминирующая в РФ политическая сила «Единая Россия» наберет 80% голосов в четырех временно захваченных украинских регионах.

Ранее британская разведка рассказала, как Администрация Путина пытается не потерять голоса диктатора накануне выборов.