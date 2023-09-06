С началом полномасштабной войны украинцы начали испытывать финансовые трудности. Понимая, что многие граждане нуждаются в деньгах, аферисты придумали новую схему «развода», информирует «НБН».

В МВД предупредили, что мошенники звонят украинцам с неизвестных номеров и представляются «фондом» или «благотворительной организацией», сообщая о возможности получения денег. Для «начисления выплат» злоумышленники выманивают паспортные данные и реквизиты банковской карты.

Ранее в Госспецсвязи рассказали украинцам, как обезопасить свои банковские карты от злоумышленников.