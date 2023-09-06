Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ТГ-канала РДК.

В сообщении говорится, что представители Русского добровольческого корпуса вместе со смежными подразделениями, успешно провели свой уже очередной рейд в приграничной полосе России.

Бойцы заявили, что во время проведения их рейда был ликвидирован как минимум один сотрудник ФСБ. Кроме того, порядка десяти бойцов Федеральной службы безопасности получили ранения.

Примечательно, что также видео боя бойцов РДК опубликовал и военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем ТГ-канале.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Алексея Гончаренко относительно спецоперации РДК и СБУ на территории РФ.