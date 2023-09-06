В эфире национального телемарафона Игнат прокомментировал ночной удар «второй армии мира» по нашей стране. Представитель Воздушных сил сообщил, что самолеты стратегической авиации атаковали Украину ближе к утру, ракеты были уничтожены в основном в центральном регионе, информирует «НБН».

Полковник отметил, что армия Путина выпустила одну баллистическую ракету «Искандер-М», 7 крылатых ракет и 25 беспилотников, 15 из которых ликвидировали. Во время этого обстрела россияне изменили район запуска ракет – Х-101, Х-555 и Х-55 атаковали нашу страну из района города Енгельс Саратовской области.

Напомним, что ГСЧС опубликовала кадры последствий ночного удара войск РФ по Киеву.