Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал ГСЧС Украины, в столице в результате падения обломков одной из сбитых ракет начался пожар.

Отмечается, что возгорание в результате падения обломков ракеты произошло на территории торгового предприятия в Киевской области. Спасателям удалось оперативно его ликвидировать.

Согласно предварительной информации в результате инцидента жертв и пострадавших обнаружено не было.

Напомним, в конце августа мы сообщали о ракетном ударе России по Киеву, в результате чего среди местных граждан были жертвы.