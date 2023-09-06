В Центре национального сопротивления сообщили, что успешные действия партизан в Новой Каховке не остались без внимания захватчиков. Теперь оккупанты боятся работать в городе, опасаясь, что их подорвут, информирует «НБН».

«Освободители» живут в страхе после «бавовны» в штабе «Единой России», организованной партизанами движения «АТЕШ». После этого в Новой Каховке также закрылись и «офисы» партийных ячеек.

Украинцы в оккупации саботируют «выборы», поэтому захватчики завезли в «штабы» для имитации партийной деятельности и красивой пропагандистской картинки гастролеров из России.

В Новой Каховке «освободители» решили не рисковать своей жизнью и переехали в Скадовск и Геническ. Ситуация с псевдовыборами показывает, что даже через полтора года полномасштабной войны россияне не контролируют временно захваченные территории.

Напомним, что в результате подрыва штаба «Единой России» в Новой Каховке были ликвидированы оккупанты и сгорела вся документация для проведения фейковых выборов.