Как сообщает «НБН«, об этом указано в сообщении в Telegram-канале КГВА.

«Еще одна ракетная атака врага по мирному городу. Причем вновь она оказалась не простой, а комбинированной. Предварительно известно, из Саратовской области России, применим стратегическую авиацию Ту-95МС, захватчики выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Вместе с тем, по Киеву осуществлялся запуск ракет другого типа, вероятно – баллистического», — говорится в сообщении КГВА.

В то же время известно, что все цели врага, которые двигались в направлении столицы, уничтожили силы и средства ПВО. Предварительно, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Киевской области в результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар.