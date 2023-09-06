Представитель ГУР МОУ в интервью «Укринформу» заявил, что сейчас у Буданова могут на 100% подтвердить гибель заместителя главы ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и еще нескольких пассажиров бизнес-джета «Вагнера», информирует «НБН».

В то же время, по словам Юсова, относительно олигарха «не все вопросы закрыты». Говоря об организаторах ликвидации руководства ЧВК представитель военной разведки отметил, что здесь «все очевидно».

Спикер ГУР, отвечая на вопрос, может ли «повар Путина» где-то появиться, призвал подождать еще некоторое время.

Напомним, что похороны главаря «вагнеровцев» в России засекретили. Аналитики Института изучения войны объяснили, почему Кремль скрыл церемонию прощания с олигархом.