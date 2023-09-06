Как передает «НБН«, о трагедии президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, а также назвал число жертв. Кроме того, он опубликовал видео момента удара.

По словам главы государства, 16 человек погибли в связи с вражеской атакой.

«Согласно данным на сейчас артиллерия российских оккупантов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Самый обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ни в чем не виноваты. Большое количество раненых. Увы, число погибших и пострадавших в дальнейшем может еще вырасти. Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных! Нужно как можно скорее победить это российское зло», — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский уверен, что когда кто-то в мире еще стремится иметь дело с чем-то российским, то это то же самое, что не обращать внимание на реальность, наглость зла, дерзость подлости.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко пишет, что в Костантиновке уже 31 раненый.

Напомним, утром мы уже писали о ночном ударе РФ по Киеву.