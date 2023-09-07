Евлаш заявил, что ВС РФ формируют «ударный кулак» и попытаются пойти в наступление на Купянском направлении, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Глава пресс-службы уточнил, что россияне намерены задействовать в наступательной операции минимум 100 000 захватчиков. Однако намерение врага не является сюрпризом для ВСУ, так как «освободители» уже применяли подобную тактику на других направлениях, в частности, в Бахмуте Донецкой области.

Количество врага не играет выдающейся роли, которую имело раньше, благодаря грамотному планированию и использованию различных ассиметричных действий. Кроме того, у ВС РФ в районе Купянска возникли проблемы с техникой, о чем свидетельствует подвоз советских танков Т-55.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, какие войска намерены применить россияне после ротации на Лимано-Купянском направлении.