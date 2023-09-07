В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил объяснил, почему враг во время массированной атаки использует больше единиц боевой авиации, чем выпускает ракет по Украине, информирует «НБН».

По словам полковника, во время последнего массированного обстрела нашей страны «вторая армия мира» подняла в небо 9 бомбардировщиков, а выпустила только 7 ракет.

Игнат объяснил, что во время ударов по Украине россияне поднимают в небо больше единиц боевой авиации для отработки тактических приемов оккупантами. Летный состав ВС РФ тренируется выходить на рубеж запуска ракет.

Напомним, в ночь на 7 сентября армия Путина атаковала 33 БПЛА Сумщину и Одесчину. В Воздушных силах рассказали о работе ПВО.