Как информирует «НБН», различные украинские средства массовой информации со ссылкой на комментарий СБУ пишут, что во временно оккупированных Олешках сегодня произошел взрыв. Как оказалось, был взорван автомобиль, в котором передвигались российские военнослужащие и сотрудники ФСБ.

Источники отмечают, что якобы к случаю с «бавовной» в городе свою руку приложила Служба безопасности Украины.

Согласно имеющейся информации, в результате происшествия на месте инцидента погиб один сотрудник ФСБ. Еще один в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Помимо того сообщается, что еще три военнослужащих Российской Федерации, которые сопровождали транспортное средство ФСБшников, получили ранения.

https://youtu.be/1mD_m-1qLWk

Источники в Службе безопасности Украины информируют, что взорванные сотрудники ФСБ осуществляли свою «работу» на территории временно оккупированного Скадовска. В Олешки же они наведывались для выполнения фильтрационных мероприятий «и пыток украинцев».

Напомним, ранее мы уже писали о летальном ракетном ударе РФ по Херсонской области.