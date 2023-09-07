В интервью изданию Оbozrevatel Гетьман рассказал, что ВСУ находятся менее чем в 20 километрах от Токмака Запорожской области. Именно за этот город на юге Украины ВС РФ будут сражаться до последнего, информирует «НБН».

По словам майора, оккупантов не интересует удержание определенных населенных пунктов, им важно контролировать логистические маршруты. Через Токмак проходит железная дорога на Джанкой, обеспечивая поставки для подразделений врага в южных областях и в Крыму.

Если защитники смогут перерезать этот железнодорожный узел, «вторая армия мира» в регионе останется без всего необходимого для ведения боевых действий. Армия Путина предпочитает использовать артиллерию, но, когда у них не останется для нее снарядов, обороняться врагу будет нечем, кроме живой силы.

Гетьман подчеркнул, что переломом в войне можно будет назвать не деоккупацию Токмака, а перерезание этого железнодорожного сообщения. Захватчики перебрасывают в город десант с Херсонщины и Луганщины, поскольку понимают, что с потерей логистики они проиграют.

Напомним, что бывший командир «Айдара» также заявил, что вскоре начнется сражение за Токмак.