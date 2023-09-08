Мелитопольский мэр в своем Telegram-канале написал, что в ночь на пятницу, 8 сентября, произошла «бавовна» на территории Бердянского муниципального лицея, информирует «НБН».

По словам чиновника, в здании учебного заведения российские захватчики организовали «избирательный участок», где полночь прогремели два мощных взрыва.

Федоров иронично отметил, что «освободители» громко начали проведение фейковых выборов в Бердянске. Городской глава добавил, что под завалами лицея осталась военная охрана оккупантов.

Как сообщалось, ранее взрывы прогремели вблизи Бердянска во вторник, 5 сентября. «Бавовна» была настолько мощной, что в домах горожан тряслись окна, а с полок падали вещи.