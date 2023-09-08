Американские аналитики в своем отчете сообщают об успехах украинских войск на двух участках фронта – на западе Запорожской области и под Бахмутом Донецкой области, информирует «НБН».

Эксперты Института изучения войны прокомментировали прогноз по российско-украинской войне директора по анализу Разведывательного управления Министерства обороны США Трента Мола.

По словам американского чиновника, вероятность прорыва ВСУ до конца года составляет 40-50%. В ISW считают, что защитники смогут добиться оперативных успехов до этого срока, поскольку сейчас имеют тактические успехи и удачно атакуют ВС РФ, которые находятся в обороне.

Специалисты предполагают, что вторая линия обороны путинских оккупационных сил может быть слабее, мене укомплектованной и менее заминированной, чем рубеж, который прорвали украинские бойцы.

При этом следующая линия обороны может стать вызовом для украинских войск, поскольку захватчики на отдельных участках могут крепко удерживать свои позиции.

Ранее в ВСУ рассказали, на каком направлении оккупанты готовятся к наступлению, формируя «ударный кулак» из 100 000 солдат.