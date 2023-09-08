В эфире «24 канала» чиновник сообщил, что в Мариуполе россияне организовали «досрочное голосование». Однако желающих принять участие в «народном волеизъявлении» среди горожан нет, информирует «НБН».

По словам Забавина, мариупольцы не реагируют на призывы бывших глав ОСМД голосовать, не открывают двери своего дома, когда захватчики устраивают поквартирные обходы.

Чтобы «вылавливать» так называемых избирателей, оккупанты устанавливают «пункты для голосования» возле магазинов, остановок, рынков и в других людных местах. Россияне цепляют случайных прохожих, которым сложно отказаться от участия в «выборах», когда рядом с ними стоит человек с автоматом.

Ранее мелитопольский мэр Иван Федоров рассказал о «бавовне» на «избирательном участке» во временно захваченном Бердянске.