Как информирует «НБН», кадры боя между нашими соотечественниками и двумя экипажами российских танков было опубликованы целым рядом ТГ-каналов.

Как говорится в сообщениях, бой между украинским и российскими танкистами произошел на расстоянии в 1,5 километра. Отмечается, что всего один точный выстрел украинских танкистов вынудил россиян а двух танках были вынуждены сркываться с поля боя, что можно увидеть на обнародованных в Сети кадрах.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как и где обучаются украинские танкисты на танках Leopard.