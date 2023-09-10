Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины, войска Путина атакуют Украину с северного направления. В Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога.

В сообщении отмечается, что в Сумской области зафиксирована группа «Шахедов», которая движется в западном направлении. Не исключено, что тревоги будут распространяться по вектору перемещения ударных беспилотников.

Немного позже появилась информация об угрозе применения ударных дронов и на территории Черниговской области.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Кривому Рогу 8 сентября.