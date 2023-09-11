Заместитель начальника военной разведки считает, что глава Кремля Владимир Путин не решится этой осенью на непопулярный шаг – проведение открытых мобилизационных мероприятий в России. При этом его армию будут пополнять новобранцами тайно.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Генерал напомнил, что в этом году в захватнические войска забрали от 90 до 100 тысяч граждан, восполняя потери ВС РФ на войне и создавая новые соединения.

Скибицкий считает, что Кремль готовится к президентским выборам в следующем году и не хочет рисковать накануне этой кампании. При этом Москва уже организовала все необходимое для проведения мобилизации, рассчитала, какое количество жителей и из каких регионов сможет забрать в войска.

Замглавы ГУР МОУ убежден, что российский диктатор не будет проводить открытую мобилизацию, как это было в прошлом году.

Напомним, в Генштабе ВСУ не исключают проведения принудительной мобилизации в оккупационные войска РФ на временно захваченных территориях нашей страны.