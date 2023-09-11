Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что армия Путина столкнулась с серьезными проблемами, которые мешают ей вести боевые действия в Украине. В частности, оккупанты отказываются выполнять задачи из-за отсутствия эвакуации раненых и погибших из прифронтовых зон и передовой, информирует «НБН».

Как сообщили американские эксперты, диверсионно-разведывательная группа «Русич» обнародовала перечень проблем «освободителей». Помимо нежелания россиян эвакуировать «200-х» и «300-х» с поля боя, оккупанты жалуются на то, что точность и дальность контрбатарейной борьбы ВС РФ уступает возможностям ВСУ.

Также захватчикам не хватает снарядов «Краснополь» с лазерным наведением и беспилотников для их наведения, а российские РСЗО «Торнадо-С» менее устойчивы к РЭБ, чем HIMARS украинских военных.

Во «второй армии мира» наблюдаются и проблемы с коммуникацией между подразделениями. Так происходит, поскольку путинские солдаты самостоятельно закупают средства связи, модели которых отличаются.

Напомним, в ОК «Юг» объяснили, какие проблемы не позволяют россиянам в регионе начать активную подготовку к сезону холодов.