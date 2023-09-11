О том, что пресс‑секретарь кремлевского тирана Путина вынужденно заявил — российские атлеты примут участие во французской Олимпиаде‑2024 под нейтральным, или как его еще называют, — «серым статусом», пишет «НБН», ссылаясь на речь Дмитрия Пескова, опубликованную в пропагандистском агентстве «РИА-Новости».

По словам Пескова, РФ необходимо поддерживать уровень своих спортсменов, что невозможно осуществить без допуска к международным соревнованиям, и именно поэтому «личный секретарь Путина» внезапно осознал — «надо принимать участие таким образом», поскольку россияне обязательно «должны в них участвовать».

Ранее мы писали о том, что МОК не допустил россиян и белорусов к «Азиатским играм-2023».