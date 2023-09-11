В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил отметил, что не считает 46 комплексов «Искандер» вблизи границ Украины, что это «очень много», информирует «НБН».

Игнат напомнил, что возле границы нашей страны россияне также расположили группировку из 700 боевых самолетов и вертолетов, что «тоже грозно звучит».

Полковник объяснил, что установки «Искандер» оккупанты поставили не на самих границах, а по их протяженности от линии фронта на белорусской границе до южных областей нашей страны. С этой точки зрения можно сказать, что РФ развернула не так уж и много ракетных систем.

При этом он напомнил, что по данным ГУР МОУ «вторая армия мира» не может обеспечить достаточным количеством ракет эти комплексы. Однако на вооружении ВС РФ все еще остаются крылатые ракеты «Искандер-К» и баллистические «Искандер-М».

Также спикер ВС ВСУ прокомментировал ночной удар россиян по Украине, сообщив первые подробности атаки ракетами и дронами.