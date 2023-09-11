В эфире программы «Свобода. Утро» представитель ГУР МОУ сообщил, что специальная операция с российским вертолетом Ми-8 стала стимулом для многих «освободителей» к тому, чтобы сдаться в плен. Путинские солдаты стали чаще обращаться на линию государственного проекта «Хочу жить», информирует «НБН».

Также Юсов высказался о сообщениях, которые распространяют в Telegram-каналах о выплате Киевом 2 миллионов долларов за передачу Украине МиГ войск страны-агрессора.

Представитель военной разведки отметил, что такие данные больше носят характер легенды, однако вознаграждение за предоставление боевого самолета армии Путина будет непременно.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, как удалось «уговорить» пилота Ми-8 ВС РФ перегнать вертолет в Украину.