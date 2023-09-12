В аналитическом материале ISW сообщается, что во всех пограничных подразделениях ФСБ РФ существует нехватка ударных и разведывательных беспилотников, транспорта, цифровых систем связи и медикаментов, информирует «НБН».

Российские пограничники обеспокоены своими ограниченными возможностями. Об этом заявил «военкор», член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Коц.

По словам пропагандиста, Кремль плохо оснастил путинских солдат в приграничье необходимым оборудованием, поэтому подразделения ФСБ решают проблему за счет личным связям с ВС РФ. Якобы пограничники получают минометы и противотанковые ракеты, которыми Москва их не обеспечивает.

Американские аналитики отмечают, что такие заявления «военного блогера» свидетельствуют о том, что российские пограничники по-прежнему опасаются «украинских рейдов» на территорию государства-террориста и атак БПЛА.

Ранее в ISW рассказали, какие проблемы в путинских войсках мешают им вести боевые действия в Украине.