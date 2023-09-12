Экс-глава службы внешней разведки в интервью изданию Оbozrevatel отметил, что основная часть украинского контрнаступления в южных областях должна завершиться за 3-4 месяца, информирует «НБН».

По словам генерала, у россиян было достаточно времени, чтобы закрепиться в регионе, создать минные поля и заградительные сооружения. Поэтому командованию ВСУ нужно быть маневренным, гибким и действовать нестандартно, наносить не только главные, но и фланговые удары, действовать в тылу ВС РФ.

Маломуж отмечает, что руководству армии Украины нужно пробивать не только один участок фронта месяцами, а задействовать силы с разных позиций.

Поэтому командованию стоит сосредоточить свое внимание на построении стратегии контрнаступления в Запорожской области и где бы то ни было еще. Именно это, по мнению генерала, поможет переломить ситуацию на фронте.

Ранее контрнаступление ВСУ прокомментировал глава государства Владимир Зеленский. Он заявил, что масштабная военная операция – это не кино со счастливым концом.