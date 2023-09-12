Как сообщает «НБН» со ссылкой на Liga.net, такую информацию предоставили источники в областном центре.

Сигнал воздушной тревоги в Запорожской области объявили еще примерно два часа назад, а именно – в 16:44.

Также в 18:21 в Воздушных силах ВСУ предупредили жителей Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей о риске применения баллистического вооружения. Спустя одну минуту в Запорожье прозвучал взрыв, после чего в одном из районо появился дым.

Напомним, ранее мы уже писали об успехах ВСУ на Запорожском направлении.