У респондентов поинтересовались, считают ли они президента ответственным за использование должностными лицами в правительстве и военных администрациях своего служебного положения в личных целях, информирует «НБН».

Исследование показало, что на начало июля 78% опрошенных возлагают ответственность за злоупотребление чиновниками властными полномочиями на главу государства. Убеждены, что этот вопрос вне компетенции Зеленского 18% украинцев, 4% респондентов затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что граждане в возрасте 60 лет и старше (81%) более требовательны к президенту и заявляют, что именно он ответственен за коррупцию во власти, чем люди в возрасте 18-29 лет (70%).

Ранее социологи Центра Разумкова сообщили, кто из политиков потерял доверие граждан Украины за время полномасштабной войны, а кто из них продолжает быть популярным.