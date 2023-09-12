В эфире национального телемарафона Гуменюк допустила, что ВС РФ начнут какое-то время экономить ракеты. Глава пресс-центра рассказала, что ракетоносители армии Путина снаряжены, однако сейчас находятся в пунктах базирования, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» считает, что войска государства-террориста начали готовиться к другим более мощным действиям и мероприятиям, поэтому будут экономить вооружение. Новые обстрелы «освободителей», по ее мнению, вероятно будут связаны с сезоном холодов и отопительным периодом в нашей стране.

Ранее озвучил прогноз по ударам российских оккупантов в осенне-зимний период спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Полковник рассказал, каким оружием будут атаковать захватчики.