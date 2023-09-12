Как информирует «НБН» со ссылкой на сводку спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, озвученную им в эфире национального телемарафона.

Итак, он отметил, что украинские военнослужащие мужественно держат оборону. Бойцы ВСУ отразили более десяти атак в районах Работино и Новоданловки, что в Запорожской области.

Также воины ВСУ имели успех в районе южнее и юго-восточнее Роботино, что в Запорожской области. Украинские силы закрепляются на достигнутых рубежах – подытожил спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о ситуации на Бахмутском направлении.