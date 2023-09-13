Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественное. Сумы».

Отмечается, что взрывы в Сумах прозвучали приблизительно в три часа ночи. А ранее перед этим представители командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредили жителей северных областей об опасности вражеских атак при помощи ударных беспилотников типа «Шахед».

Дословно из обнародованного сообщения:

В Сумской области наблюдается полет нескольких ударных БПЛА «Шахед». Черниговская область, есть угроза ударных беспилотников.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что вчера в Запорожье прогремел сильный взрыв.