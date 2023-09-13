В пресс-службе Воздушных сил в Telegram сообщили украинцам, что в ночь на среду, 13 сентября, российские оккупационные силы выпустили по Украине 44 дрона-камикадзе, информирует «НБН».

Несколькими группами ударных беспилотников ВС РФ атаковали Сумскую и Одесскую области. Запуски БПЛА враг осуществил с трех направлений: российских городов Курск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда на юге Крыма. Под прицелом захватчиков в основном была портовая инфраструктура Одесчины.

По результатам боевой работы силы противовоздушной обороны уничтожили 32 из 44 «Шахедов».

Отметим, что в небе над Сумской областью ночью были ликвидированы 3 дрона-камикадзе.