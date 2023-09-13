Как пишет «НБН», об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства в социальной сети «Твиттер».

В сводке отмечается, что части новой двадцать пятой общевойсковой армии России, по всей вероятности, переброшены на территорию Украинского государства, а точнее в Луганскую область, что на северо-востоке страны.

Британская разведка также информирует, что совсем недавно, в августе 2023 года в объявлениях о наборе военных в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только в декабре 2023-го.

Но вполне вероятно, как говорится в сообщении, что эти подразделения срочно были введены в бой частично из-за того, что РФ продолжает бороться с весьма растянутыми силами на фронте, а Киев продолжает контрнаступление ВСУ на трех разных направлениях.

Напоследок в Минобороны Британии добавили:

Но, также существует реальная вероятность того, что РФ хочет использовать части 25-й армии для восстановления неазадействованных резервных сил на театре военных действий, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали об успехе ВСУ на двух направлениях.