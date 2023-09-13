Утром в своем Telegram-канале военачальник сообщил, что российские захватчики до сих пор приходят в себя после ночной атаки на порт временно оккупированного Севастополя, информирует «НБН».

Олещук поблагодарил летчиков ВС ВСУ за отличную боевую работу, пообещав, что «продолжение следует». Telegram-канал monitor пишет, что генерал намекнул на использование пилотами ракет Storm Shadow/SCALP для удара по кораблям «второй армии мира».

Отметим, что в ГУР МОУ подтвердили повреждение российской подлодки и десантного корабля, а также судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе во время ночного обстрела Севастополя.

Ранее в Министерстве обороны России пожаловались на удар десятком крылатых ракет и безэкипажными катерами по крымскому городу.