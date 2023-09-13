Как информирует «НБН» со ссылкой на nu.nl, об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

В частности, во время выступления перед студентами Нидерландов Зеленский заявил, что россияне хотят, чтобы геноцид стал чем-то таким, что играет на заднем плане. Кремль стремится заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное.

Также украинский лидер подчеркнул, что мир в настоящее время недостаточно объединен против такого рода действий страны-оккупанта Российской Федерации. Как следствие Украина всячески пытается наладить новые партнерские отношения.

В это же время он высоко оценил помощь, которую Нидерланды предоставляют Украине:

Ваша помощь помогает нам объединить мир во имя общих ценностей. Это помогает нашей обороне становиться сильнее.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал новые шаги страны в борьбе с коррупцией.