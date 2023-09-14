В эфире национального телемарафона Игнат ответил на вопрос, какой характер атак ВС РФ фиксируют Воздушные силы в течение последнего месяца. Игнат рассказал, что в утренней сводке о ночных обстрелах сейчас ничего не нужно менять, поскольку оккупанты действуют шаблонно, информирует «НБН».

По словам полковника, фактически каждую ночь захватчики наносят удары по Украине беспилотниками, выпуская приблизительно 20-30 «Шахедов». По этой причине процент ущерба и средств поражения, которые используют силы ПВО, также остается стабильным.

Представитель Воздушных сил отметил, что регулярно армия Путина обстреливает портовую инфраструктуру, в связи с чем часто под прицелом находится Одесчина. При этом россияне меняют направления, откуда запускают БПЛА и увеличивают их количество.

Ранее Игнат рассказал, будет ли сложнее обнаружить российскую модификацию дронов, которые ранее Москва поставляла из Ирана.