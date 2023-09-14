В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что «вторая армия мира» выпускала по нашей стране группы «Шахедов» с трех направлений – мыса Чауда в Крыму и российских городов Курск и Ейск, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что российские захватчики атаковали Украину 22 дронами-камикадзе. БПЛА запустили в направлении Сумщины, Николаевщины, Запорожья и Днепропетровщины. Силы ПВО смогли уничтожить 17 вражеских дронов.

Отметим, что в ночь на 13 сентября армия Путина также наносила удары по Украине с помощью беспилотников, атаковав Сумскую и Одесскую области. В Воздушных силах сообщали, какие объекты были под прицелом ВС РФ.