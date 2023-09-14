Американские аналитики в своем отчете по российско-украинской войне отметили, что руководство страны-агрессора столкнулось с новыми проблемами из-за наемников «Вагнера», информирует «НБН».

В ISW ссылаются на информацию известного российского военного блогера, который имеет связи с Кремлем. Он рассказал, что МО РФ перекрывало ротацию боевиков ЧВК из Африки в Сирию через авиабазу «Хмеймим».

Министерство и силы «Вагнера» начали вести переговоры относительно возможного использования для этой цели авиабазы «Тиас». Однако оборонное ведомство приняло меры на взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать приземлиться самолету наемников. МО угрожало сбить самолет, а позже развернуло и вертолеты боевиков, чтобы сорвать их ротацию.

Руководству ЧВК пришлось выйти на связь с заместителем Шойгу генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, который одобрил приземление самолета «вагнеровцев».

Американские эксперты считают, что эта ситуация свидетельствует о том, что группа «Вагнера» все еще может иметь организованное руководство, чтобы действовать полунезависимо от оборонного ведомства России, что вызывает беспокойство у Шойгу.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко придумал, как задействовать «вагнеровцев», которые отказались подписывать контракт с МО РФ.