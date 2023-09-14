В эфире национального телемарафона замминистра сообщила, что «вторая армия мира» наступает на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях, в то же время в районе Бахмута Донецкой области наступают ВСУ, информирует «НБН».

По словам представителя оборонного ведомства, основные достижения у защитников вдоль южного фланга: вокруг города-крепости и рядом с населенным пунктом. На этом участке фронта проходили основные бои и еженедельно армия Украины там продвигалась и деоккупировала территории.

Маляр заверила, что на Бахмутском направлении у украинских войск все идет по плану и успешно.

Напомним, экс-руководитель оборонного ведомства Алексей Резников заявлял, что ВС РФ могут попасть в «котел» под Купянском на Харьковщине, если украинские войска продвинутся на Бахмутском направлении.