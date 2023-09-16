О том, как солдаты ВСУ смогли впечатляюще «зачистить» от российской армии вторжения важный населенный пункт Андреевка на Донетчине (Бахмутское направление), пишет «НБН», ссылаясь на видеосвидетельство, обнародованное в официальном Telegram-канале командующего Сухопутными войскам Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского.

По словам Сырского, это эффектное освобождение Андреевки, лишний раз подтверждает замечательную работу наших воинов. Благодаря этой недавней операции, последующее выполнение боезадач на Бахмутском направлении сможет продолжаться успешнее, то есть армия станет продвигаться вперед гораздо интенсивнее.

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики «Института изучения войны» сообщили, как освобождение Андреевки повлияет на тактическую ситуацию для ВС РФ.