Как информирует «НБН», информацию об этом обнародовал местный ТГ-канал «Крымский ветер».

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в одном из двух мест. Это либо в районе российской части радиотехнической разведки, либо же в районе части ПВО, так как две эти воинские части располагаются рядом.

При этом ТГ-канал обнародовал снимок, на котором можно увидеть большой столб дыма, а также пламя от взрыва.

Несмотря на то, что оккупационные власти пока что не спешат комментировать произошедшее, на место происшествия уже отправились автомобили «скорой помощи», что может говорить о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

Напомним, ранее мы уже писали о массовых прилетах БПЛА в Крым и Москву 17 сентября.