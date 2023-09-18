В интервью изданию The Economist глава ГУР МОУ перечислил три главные цели атак БПЛА на Россию. По словам Буданова, прежде всего Украина хочет вывести население государства-террориста из зоны комфорта, информирует «НБН».

Генерал отметил, что удары дронов призваны посеять беспокойство среди граждан РФ и нарушить экономические процессы внутри страны-агрессора. Вторая цель атак беспилотников – выведение из строя бомбардировщиков и транспорта армии Путина. Третья задача – нанести ущерб военным производственным объектам россиян.

Начальник разведки добавил, что закрытие аэропортов в соседнем государстве уже стало почти ежедневным явлением. Буданов отметил, что применение БПЛА облегчит операции по деоккупации украинских территорий, так как беспилотники «не имеют страха и их не жаль».

Также в интервью начальник ГУР спрогнозировал, когда ВСУ разорвут сухопутный коридор ВС РФ в Крым.