Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», в настоящее время в официальных источниках нет никакой информации о причинах и последствиях взрывов. Но ранее в ВС ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в области.

В свою очередь Сергей Тюрин, первый начальник Хмельницкой областной военной администрации заявил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

В своем сообщении он отметил:

На территории региона можно было услышать звуки взрывов. Была работа ПВО. Немного позже будет обнародована более подробная информация.

Напомним, ранее мы уже писали о вечернем взрыве в оккупированном Токмаке.