Спикер оперативного командования «Юг» в эфире национального телемарафона рассказала, что захватчики пытаются спастись от ударов, поэтому рассредоточиваются по Крыму и пытаются спрятаться за мирным населением, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, также оккупанты начали переводить свои десантные корабли в Азовское море после поражения БДК в Севастополе. Так как на территории полуострова россиян «прижигают», они решили использовать азовскую группу для логистики – перевозки необходимого на Бердянское и Мариупольское направления.

Начальница пресс-центра не исключает, что ВС РФ также переводят корабли для защиты Крымского моста, который также попадает под удар.

Напомним, что Силы специальных операций ВСУ раскрыли подробности уничтожения кораблей ВМС РФ в Севастополе 13 сентября.