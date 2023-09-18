В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства президента в Крыму, на территории полуострова начались активные обыски.

В сообщении отмечается, что оккупанты провели обыски у людей, которые якобы могут быть причастны к событиям, произошедшим тринадцатого сентября на судоремонтном заводе.

Помимо незаконных обысков, оккупационные илы проводят также и допросы местных жителей, выдвигая им абсурдные обвинения в ночной атаке на «Севморзавод».

Напомним, ранее в ССО раскрыли детали спецоперации по уничтожению российских военных кораблей в Севастополе.