Как информирует «НБН», телеграм-канал «Військовий кур’єр» опубликовал кадры, как пара украинских пилотов на двух боевых вертолетах Ми-24 уничтожают позиции российских захватчиков, выпуская по ним неуправляемые ракеты.

В сообщении к обнародованному видео говорится:

Пара украинских пилотов на вертолетах Ми-24 красиво насыпают оккупантам.

Также стоит отметить профессионализм украинских летчиков, которые, работая в паре, кроме атаки на вражеские позиции прикрывают друг друга.

Напомним, ранее мы уже писали о прилете по администрации Пушилина в Донецке.