Как информирует «НБН», в Херсонской областной военной администрации сообщили, что отныне в регионе комендантский час будет продлен с 20:00 до 06:00. Действовать такие изменения начнут с сегодняшнего дня, восемнадцатого сентября.

Согласно заявлению руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в регионе комендантский час был синхронизирован со световым днем. Ранее до этого в области комендантский час длился с 21 часа до 05 часов утра.

Как известно, во время действия комендантского часа находиться и передвигаться по улице категорически запрещено

Напомним, ранее мы уже писали о потерях оккупантов в Херсонской области в ходе контрнаступления ВСУ.