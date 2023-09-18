Как информирует «НБН», об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал в интервью The Economist.

В публикации говорится, что Российская Федерация выделяет недостаточно укомплектованные резервы, которые она не была намерена развертывать до конца октября.

Буданов также отметил, что вопреки тому, что заявляет Россия, у нее абсолютно нет никакого стратегического резерва. Он добавил, что 25-я общевойсковая армия РФ, которая в настоящее время сочно перебрасывается на восточный фронт в районе Лимана и Купянска, укомплектована на 80 процентов по личному составу на 55 процентов вооружения.

Весьма медленный темп наступления против хорошо подготовленного и окопавшегося противника – это просто отражение реальности. Буданов отметил, что он не понимает тех, кто предсказал быстрый крах позиций россиян.

Карандаш слабый, или крепкий? Это зависит от того, как вы посмотрите на это. Сейчас продолжается контрнаступление ВСУ. Украина еще имеет время. Больше месяца осталось до начала сезона распутицы. И это факт – заявил начальник ГУР Минобороны Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о вечерних взрывах в Крыму вблизи российской военной базы.