Как сообщает «НБН«, об этом проинформировали в Воздушном командовании «Восток«.

По данным военных, БПЛА оккупантов «приземлили» на территории Синельниковского района. При этом тип дрона еще предстоит установить.

Напомним, что ночью 19 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили о запуске рашистами «Шахедов». Звуки взрывов было слышно в Одессе, Львове, Кривом Роге и Хмельницкой области. Больше всего досталось Львову: там в результате обстрела складов с гуманитарной помощью один человек погиб, еще двое пострадали. А по Кривому Рогу россияне ударили баллистической ракетой «Искандер – М».

В общей сложности россияне выпустили по Украине 30 дронов-камикадзе и одну баллистическую ракету «Искандер-М». Наши защитники сбили ракету и 27 «Шахедов».

Напомним, ранее мы уже писали об атаке БПЛА РФ по Украине.