Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале глава ОВА отметил, что в регионе ночью работали украинские силы противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что звуки которые могли слышат жители Львовской области – это работа ПВО. Однако при этом он не исключил вероятности новых атак.

По словам Козицкого, в части Львова звучали громкие взрывы. Соответственно он привал жителей не называть локаций, а также не публиковать фотографий и видео с места событий.

Напомним, ранее вчера вечером Воздушные силы Вооруженных сил Украины выступили с предупредительным сообщением относительно того, что Россия запустила в сторону Украины партию дронов-камикадзе «Шахед».